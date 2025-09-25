Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > MHK açıkladı: Galatasaray maçıyla birlikte yeniden uygulanacak

MHK açıkladı: Galatasaray maçıyla birlikte yeniden uygulanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MHK açıkladı: Galatasaray maçıyla birlikte yeniden uygulanacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) 2 uygulamasına yeniden başlanacağını duyurdu. 26 Eylül akşamı oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçıyla birlikte AVAR 2 tekrar devreye girecek.

Merkez Hakem Kurulu, AVAR 2 uygulamasının Süper Lig'de tekrar başlatılmasına karar verdi. Söz konusu uygulamanın, 24 Eylül Cuma gününden itibaren yeniden başlatılacağı bildirildi.

MHK açıkladı: Galatasaray maçıyla birlikte yeniden uygulanacak - 1. Resim

MHK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1'inci Lig’de başarıyla uygulanan bu program kapsamında, AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Tunç'tan CHP'ye eleştiri: Bunlar mı Türkiye'yi yönetecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
UEFA'dan Galatasaray'a müjde: Kasaya 23 milyon euro girdi! - SporGalatasaray'a büyük müjde: Kasaya 23 milyon euro girdi!Nihat Kahveci'den maç sonu Tedesco iddiası: Seni kimse kurtaramaz! - SporMaç sonu çok konuşulacak Tedesco iddiasıSadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi - SporSaran'dan sürpriz Volkan Demirel hamlesi"İsme göre oyuncu alınırsa, hocan da stajyer olursa..." | Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi? - Spor"Yeni nesil saçmalığın zirvesini gördük"Belçika'da 10 gollü düello! Nefes kesen maça Emin Bayram damgası - SporDüelloya G.Saray’ın eski oyuncusu damga vurduFenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun düşük performansı dikkat çekiyor - SporFenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu endişesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...