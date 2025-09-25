MHK açıkladı: Galatasaray maçıyla birlikte yeniden uygulanacak

Merkez Hakem Kurulu, AVAR 2 uygulamasının Süper Lig'de tekrar başlatılmasına karar verdi. Söz konusu uygulamanın, 24 Eylül Cuma gününden itibaren yeniden başlatılacağı bildirildi.

MHK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1'inci Lig’de başarıyla uygulanan bu program kapsamında, AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."