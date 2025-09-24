Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arda Kardeşler isyan etti: "Bu sözler beni bitirdi!"

Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki tartışmalı kararıyla gündeme gelen Arda Kardeşler, TFF Başkanı'nın "planlı eylem" sözlerine sert tepki gösterdi. Kardeşler, hedef gösterildiğini belirterek düdüğünü asmak zorunda kaldığını açıkladı.

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçta verdiği tartışmalı kararla gündeme oturan hakem Arda Kardeşler, yaşanan sürece dair sessizliğini bozdu. HT Spor’a konuşan genç hakem, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ve özellikle Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Maç sırasında Trabzonspor’un hızlı atağını durdurarak büyük tepki çeken Kardeşler, yaşadığı baskının ardından hakemliği bırakmak zorunda kaldı. Kararın ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun, "Bu bir hata değil, planlı bir eylem" sözlerine ise açıkça tepki gösterdi.

HEDEF GÖSTERİLDİM, ÇOK ÜZÜLDÜM

ıklamasında oldukça duygusal ifadeler kullanan Arda Kardeşler, şu sözlerle sitemini dile getirdi:

"TFF başkanının ‘hata değil, planlı bir eylem’ demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi. Evet, pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. ‘Planlı eylem’ ifadesi beni hedef gösterdi ve bu durum beni çok üzdü. Bahsedilen planlı eylem nedir, bunun açıklığa kavuşmasını istiyorum. Bu yükle yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım."

TARTIŞMALI POZİSYONUN ARDINDAN DÜDÜĞÜ ASTI

Kardeşler’in maçta Trabzonspor’un gole gittiği net bir pozisyonu aniden durdurması büyük tepki çekmiş, kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Tepkilerin ardından hakemliği bırakan genç isim, yaşadığı sürecin kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

