Fırat Aydınus'tan ses getirecek 'Arda Kardeşler' iddiası

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maç 1-1 berabere sona ermiş, maçın hakemi Arda Kardeşler'in verdiği karar karşılaşma sonrası büyük tartışmalara neden olmuştu.

Bordo-mavililerin hızlı kullandığı faul sonrası gol ihtimali olan pozisyonu durduran Kardeşler, hem kulüpten hem de futbol kamuoyundan yoğun eleştiri aldı. Yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken, Eski hakem Fırat Aydınus'tan hakem Arda Kardeşler ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

"DÜDÜĞÜNÜ ASMASI YÖNÜNDE KARAR ALINMIŞ"

Aydınus, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve "Bugün itibarıyla Arda Kardeşler'in düdüğünü asması yönünde karar alınmış ve kendisine söylenmiş" ifadelerini kullandı.

Aydınus ayrıca, "Bununla birlikte TFF Başkanı tarafından Ferhat Gündoğdu'nun istifası talep edilmiş.. Gündoğdu ise sözleşme hükümlerini dile getirmiş" dedi.

İşte Aydınus'un o paylaşımı;