Abdullah Avcı'ya sürpriz talip! Kariyerinde bir ilki yaşayacak

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve yaklaşık bir senedir yeşil sahalardan uzak olan teknik direktör Abdullah Avcı, dönüş hazırlığında. Deneyimli teknik adam için 'yurt dışı' iddiası ortaya atıldı.

Ligde son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Mısır kulübü Al-Ahly, teknik direktör José Ribeiro'nun görevine son vermişti. Mısır ekibinin hoca adayları arasında Abdullah Avcı'nın da olduğu ileri sürüldü.

Kooora'nın geçtiği habere göre Avcı, Al-Ahly'nin üç adayından biri konumunda. Diğer adaylar ise Rui Vitoria ve Ramon Diaz.

KARAR BU HAFTA VERİLECEK

Al-Ahly yönetiminin teknik direktörle ilgili nihai kararını bu hafta vereceği belirtilirken, Avcı'nın Trabzonspor'dan öğrencisi olan Mahmoud Trezeguet'in de Mısır ekibinde forma giyiyor olması gözlerden kaçmadı.

Anlaşmanın sağlanması halinde Abdullah Avcı kariyerinde ilk kez yurt dışında görev yapacak.

AVCI'NIN KUPA KARNESİ

Teknik direktörlük kariyerine 2002 yılında İstanbulspor U21 takımında başlayan Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde Trabzonspor ile 3 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Avcı, bordo-mavililerle 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında da Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.