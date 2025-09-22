Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Abdullah Avcı'ya sürpriz talip! Kariyerinde bir ilki yaşayacak

Abdullah Avcı'ya sürpriz talip! Kariyerinde bir ilki yaşayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Abdullah Avcı&#039;ya sürpriz talip! Kariyerinde bir ilki yaşayacak
Abdullah Avcı, Mısır, Süper Lig, Trabzonspor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sene Ağustos ayında Trabzonspor'daki görevinden ayrılan ve bir daha takım çalıştırmayan Abdullah Avcı'ya sürpriz bir talip çıktı. Deneyimli adam, kariyerinde ilk kez yurt dışına açılabilir.

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve yaklaşık bir senedir yeşil sahalardan uzak olan teknik direktör Abdullah Avcı, dönüş hazırlığında. Deneyimli teknik adam için 'yurt dışı' iddiası ortaya atıldı.

Ligde son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Mısır kulübü Al-Ahly, teknik direktör José Ribeiro'nun görevine son vermişti. Mısır ekibinin hoca adayları arasında Abdullah Avcı'nın da olduğu ileri sürüldü.

Kooora'nın geçtiği habere göre Avcı, Al-Ahly'nin üç adayından biri konumunda. Diğer adaylar ise Rui Vitoria ve Ramon Diaz.

KARAR BU HAFTA VERİLECEK

Al-Ahly yönetiminin teknik direktörle ilgili nihai kararını bu hafta vereceği belirtilirken, Avcı'nın Trabzonspor'dan öğrencisi olan Mahmoud Trezeguet'in de Mısır ekibinde forma giyiyor olması gözlerden kaçmadı.

Anlaşmanın sağlanması halinde Abdullah Avcı kariyerinde ilk kez yurt dışında görev yapacak. 

AVCI'NIN KUPA KARNESİ

Teknik direktörlük kariyerine 2002 yılında İstanbulspor U21 takımında başlayan Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde Trabzonspor ile 3 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Avcı, bordo-mavililerle 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında da Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail basını itiraf etti: Türkiye, Suriye’de “olmaz” denileni başardıABD'ye uygulanan ek vergiler kaldırıldı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hoş geldiniz partisine suikast | Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi? - SporHoş geldiniz partisine suikast!Galatasaray'da Okan Buruk, küskün kaptanları 11'de başlatıyor: Yıldız isim yedeğe çekilecek - SporOkan Buruk küskün kaptanları 11'de başlatıyorSolskjaer'in geri çevirdiği transfer ortaya çıktı: Beşiktaş'ı yıkan isim oldu - SporGeri çevirdiği transfer ortaya çıktı: Beşiktaş'ı yıkan isimTFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan tepki! Arda Kardeşler’in hakemliği bitti - SporTFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan tepki! Arda Kardeşler’in hakemliği bitti7 gollü maçta Can Uzun'un çabası yetmedi: Frankfurt'a büyük şok - Spor7 gollü maçta Can'ın çabası yetmedi: Frankfurt'a büyük şokMilli yüzücü Defne Kurt, rekorla dünya şampiyonu oldu - SporMilli yüzücü Defne Kurt, rekorla dünya şampiyonu oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...