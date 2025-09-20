Trabzonspor ve Gaziantep FK sahadan eşitlikle ayrıldı
Süper Lig’de 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Gaziantep FK sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın 39. dakikasında konuk ekip Gaziantep FK, Maxim’in sağdan kullandığı köşe atışında Rodrigues’in gelişine sert vuruşuyla öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Trabzonspor baskısını artırdı ve 70. dakikada Onuachu’nun kaleci Mustafa Burak Bozan’ı da geçerek attığı golle skoru eşitledi: 1-1. Maçın kalan bölümünde iki takım da gol bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Trabzonspor’da Zubkov ve Onuachu etkili pozisyonlar üretirken, Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak Bozan kritik kurtarışlarla takımına puanı getirdi.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9’a, Gaziantep FK ise 7’ye yükseltti.
