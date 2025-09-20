Trabzonspor'da Nwakaeme kararı: Ya dönecek ya gidecek

Trabzonspor’un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, yaşadığı sol hamstring sakatlığı sebebiyle kulübün TFF’ye bildirilen A takım listesinden çıkarıldı. TFF’nin resmi internet sitesinde Trabzonspor’un sözleşmeli futbolcuları arasında yer almaya devam eden Nwakaeme, 14 yabancı kuralı nedeniyle bordo mavililerin TFF’ye bildirdiği A takım listesinde ise gösterilmiyor.

YA DÖNECEK YA GİDECEK

Nwakaeme ara transfer dönemi açılana kadar Trabzonspor’un A takımıyla resmî maçlara çıkamayacak. Eğer Nwakaeme’nin ara transfer döneminde sözleşmesi yeniden aktif hâle getirilirse oyuncu tekrar A takım kadrosuna dâhil edilebilecek. Ancak bunun için bordo mavililerden en az bir yabancı oyuncuyla sözleşmesini sonlandırması veya kiralık göndermesi gerekiyor.