Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'da Nwakaeme kararı: Ya dönecek ya gidecek

Trabzonspor'da Nwakaeme kararı: Ya dönecek ya gidecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;da Nwakaeme kararı: Ya dönecek ya gidecek
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi Trabzonspor, tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi A takım listesinden çıkardı.

Trabzonspor’un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, yaşadığı sol hamstring sakatlığı sebebiyle kulübün TFF’ye bildirilen A takım listesinden çıkarıldı. TFF’nin resmi internet sitesinde Trabzonspor’un sözleşmeli futbolcuları arasında yer almaya devam eden Nwakaeme, 14 yabancı kuralı nedeniyle bordo mavililerin TFF’ye bildirdiği A takım listesinde ise gösterilmiyor.

YA DÖNECEK YA GİDECEK

Nwakaeme ara transfer dönemi açılana kadar Trabzonspor’un A takımıyla resmî maçlara çıkamayacak. Eğer Nwakaeme’nin ara transfer döneminde sözleşmesi yeniden aktif hâle getirilirse oyuncu tekrar A takım kadrosuna dâhil edilebilecek. Ancak bunun için bordo mavililerden en az bir yabancı oyuncuyla sözleşmesini sonlandırması veya kiralık göndermesi gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İbrahim Üzülmez'in yeni takımı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İbrahim Üzülmez'in yeni takımı belli oldu - Sporİbrahim Üzülmez'in yeni takımı belli olduVolkan Demirel'den Mourinho, Tedesco ve seçim sözleri: Gol sevincindeki tavrına dikkat çekti - SporDemirel'den Tedesco sözleri: O tavrına dikkat çektiSergen Yalçın'dan ağır yenilgi sonrası itiraf: O seviyenin çok altındayız - SporSergen Yalçın'dan ağır yenilgi sonrası itirafFrancesco Totti, İstanbul'a aşık: Dünyanın en güzel şehirlerinden birisi - SporTotti, İstanbul'a aşık: Dünyanın en güzel şehirlerindenGalatasaray için şoke eden iddia: Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan tablo - SporGalatasaray için şoke eden iddiaMehmet Topal'dan Mourinho tepkisi: Dikkat etmeli - SporMehmet Topal'dan Mourinho tepkisi: Dikkat etmeli
Sonraki Haber Yükleniyor...