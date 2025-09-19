Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TFF, Süper Lig ekiplerinin kadrolarını duyurdu: Fenerbahçe'nin yeni transferi listeye alınmadı

TFF, Süper Lig ekiplerinin kadrolarını duyurdu: Fenerbahçe'nin yeni transferi listeye alınmadı

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer döneminin sona ermesiyle Süper Lig ekiplerinin 28 kişilik kadrolarını duyurdu. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 18 yaşındaki oyuncu listede yer almadı.

Yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 28 kişilik kadrolarını duyurdu.

Sarı lacivertlilerin yetiştirmek amaçlı kadrosuna kattığı Abdou Aziz Fall, TFF'ye bildirilen listede yer almadı.

Fenerbahçe, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu yaz transfer döneminde kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE'NİN 28 KİŞİLİK KADROSU

TFF, Süper Lig ekiplerinin kadrolarını duyurdu: Fenerbahçe'nin yeni transferi listeye alınmadı - 1. Resim

GALATASARAY'IN 28 KİŞİLİK KADROSU

TFF, Süper Lig ekiplerinin kadrolarını duyurdu: Fenerbahçe'nin yeni transferi listeye alınmadı - 2. Resim

BEŞİKTAŞ'IN 28 KİŞİLİK KADROSU

TFF, Süper Lig ekiplerinin kadrolarını duyurdu: Fenerbahçe'nin yeni transferi listeye alınmadı - 3. Resim

TRABZONSPOR'UN 28 KİŞİLİK KADROSU

TFF, Süper Lig ekiplerinin kadrolarını duyurdu: Fenerbahçe'nin yeni transferi listeye alınmadı - 4. Resim

