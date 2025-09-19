TFF, Süper Lig ekiplerinin kadrolarını duyurdu: Fenerbahçe'nin yeni transferi listeye alınmadı
Türkiye Futbol Federasyonu, transfer döneminin sona ermesiyle Süper Lig ekiplerinin 28 kişilik kadrolarını duyurdu. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 18 yaşındaki oyuncu listede yer almadı.
Sarı lacivertlilerin yetiştirmek amaçlı kadrosuna kattığı Abdou Aziz Fall, TFF'ye bildirilen listede yer almadı.
Fenerbahçe, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu yaz transfer döneminde kadrosuna katmıştı.
