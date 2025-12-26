Fransa'da hükümet tarafından yapılan 4,3 milyon avroluk vergi indirimi araç lastiği üreticisi Michelin tarafından 'bağış' olarak iade edildi.

Fransa'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Michelin firmasından Ekonomi Bakanlığına 11 Aralık'ta yapılan 4,3 milyon avro değerindeki bağış kabul edildi.

Milyonlarca avroluk indirimi devlete iade ettiler!

Ulusal basındaki haberlere göre bu meblağ, Michelin'in Vendee vilayetine bağlı Roche-sur-Yon kentindeki fabrikasına yatırım yapması karşılığında hak kazandığı vergi indirimine tekabül ediyor.

Michelin ise söz konusu fabrikanın kapatılması nedeniyle "sorumluluk bilinciyle" devletten vergi indirimi olarak aldığı meblağı iade ettiğini açıkladı.

Roche-sur-Yon'daki fabrika, Avrupa'daki otomobil sektöründeki kriz bağlamında 2020'de kapatılırken, yaklaşık 600 kişi işten çıkarılmıştı.

