Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova üzerinden tırmanan gerilimde Türkiye’yi doğrudan hedef aldı. Vucic, Kosova’nın bağımsızlığının tanınması için yeni bir dalga başlatıldığını öne sürerek sürecin arkasında Ankara’nın bulunduğunu iddia etti.

"YENİ BİR TANIMA DALGASI BAŞLATILDI"

Belgrad’da düzenlenen büyükelçiler konferansında konuşan Vucic, yalnızca Sırbistan topraklarının değil, tüm bölgenin hedef alındığını savundu. Kosova dosyasının yeniden uluslararası sahaya taşındığını söyleyen Vucic, Ankara’nın bu süreçte belirleyici rol oynadığını ifade etti.

NATO GÖNDERMESİYLE TANSİYON YÜKSELDİ

Vucic, bölgeyi NATO üzerinden suçladı. Sırbistan’ın İsrail’le yürüttüğü silahlanma anlaşmaları ise açıklamalarda yer bulmadı.Ülke liderlerine şunu sordu:

"Silahlanma kime karşı yapılıyor, kendinizi kimden koruyorsunuz?" sözleriyle bölgedeki askeri hareketliliği gündeme taşıdı. NATO’nun Sırbistan karşısındaki gücüne işaret eden Vucic, ülkesinin kimseye saldırma niyetinde olmadığını söyledi.

DOĞRULAMA KONTROLÜ

Sırbistan, geçtiğimiz aylarda İsrailli savunma devi Elbit Systems'la 1,6 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'in bu ayki haberinde de, Sırbistan'ın 2025'in ilk 6 ayında İsrail'e 55,5 milyon euro değerinde mühimmat ihraç ettiği bildirilmişti.

"DUVARA SIKIŞTIK"

Kosova konusunda artan baskılara değinen Vucic, Sırbistan’ın zorlu bir sürece girdiğini belirtti. Ellerinde bazı kozlar bulunduğunu söyleyen Vucic, bunların ne zaman kamuoyuna açıklanacağının bir zaman meselesi olduğunu kaydetti. “Duvara sıkıştık ve kendimiz için savaşacağız” sözleri Belgrad’ın sertleşen tonunu ortaya koydu.

TÜRKİYE VURGUSU RAHATSIZLIĞI ORTAYA KOYDU

Vucic, Sudan ve Suriye gibi ülkelerin Kosova’yı tanıma sürecinde Türkiye’nin etkisine dikkat çekti. Bu ülkelerle iyi ilişkiler kurulması gerektiğini söylese de sürece dair net olunması gerektiğini vurguladı.

DAHA ÖNCE GERİ ADIM ATMIŞTI

Vucic, daha önce Kosova’ya Baykar üretimi Skydagger kamikaze dronlarının teslim edilmesi sonrası Türkiye’ye sert sözler yöneltmiş, ardından söylemini yumuşatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için “büyük Türk lideri” ifadelerini kullanan Vucic, Türkiye’nin bölge istikrarındaki rolünü kabul etmişti.

"ORDUMUZU TÜRKİYE’DEN BAYRAKTAR TB2 VE SKYDAGGER İLE DONATTIK"

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova ordusunun son dört yılda büyük bir modernizasyon sürecine girdiğini söyledi. Kurti, ülkelerinin askeri kapasitesinin dost ülkelerin desteğiyle hızla büyüdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ordumuzu Türkiye’den Skydagger ve Bayraktar TB2, ABD’den Puma insansız hava araçlarıyla donattık. Yakında bir mühimmat fabrikamız ve insansız hava aracı üretim tesisimiz de olacak."

Türkiye’nin Kosova ve Balkanlar’daki stratejik rolü bir kez daha öne çıktı. FSK envanterinde halihazırda çok sayıda Türk üretimi savunma sistemi bulunuyor.

