Dünyanın başarılarından övgüyle bahsettiği Bayraktar TB2, bu kez Kosova’da sergilendi. Başbakan Albin Kurti, ordularının Türkiye’den tedarik ettikleri TB2 ve Skydagger sistemleriyle kısa sürede bölgenin en hızlı güçlenen askeri yapılarından biri haline geldiğini açıkladı.

Kosova’da her yıl 27 Kasım’da kutlanan “Güç Günü” kapsamında, Kosova Güvenlik Gücü’nün (FSK) ülke genelindeki kışlaları halka açıldı.

Başkent Priştine’deki Adem Jashari Kışlası’ndaki etkinliğe Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Meclis Başkanı Dimal Basha, Başbakan Albin Kurti ve Savunma Bakanı Ejup Maqedonci katıldı.

FSK envanterinde sergilenen askeri araç ve silahlar yoğun ilgi gördü.

"ORDUMUZU TÜRKİYE’DEN BAYRAKTAR TB2 VE SKYDAGGER İLE DONATTIK"

Başbakan Albin Kurti, Kosova ordusunun son dört yılda büyük bir modernizasyon sürecine girdiğini söyledi. Kurti, ülkelerinin askeri kapasitesinin dost ülkelerin desteğiyle hızla büyüdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ordumuzu Türkiye’den Skydagger ve Bayraktar TB2, ABD’den Puma insansız hava araçlarıyla donattık. Yakında bir mühimmat fabrikamız ve insansız hava aracı üretim tesisimiz de olacak."

Türkiye’nin Kosova ve Balkanlar’daki stratejik rolü bir kez daha öne çıktı. FSK envanterinde halihazırda çok sayıda Türk üretimi savunma sistemi bulunuyor.

ABD’DEN JAVELİN VE BLACK HAWK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kurti, ABD ile yapılan yeni askeri alımların da sürdüğünü belirterek, Javelin tanksavar füzeleri ve Black Hawk helikopterlerinin tedarik sürecinin ilerlediğini aktardı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ KOSOVA’DA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

2018’de başlatılan FSK’nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci devam ederken, Türkiye’nin katkısı öne çıkıyor.

1999’dan bu yana NATO’nun KFOR misyonunda görev yapan Türk askeri, Kosova’nın güvenlik yapılanmasına kritik destek sağlıyor.

Aralık 2024’te Kosova hükümeti ile MKE arasında imzalanan anlaşmayla ülkede farklı kalibrede mühimmat üretilecek bir fabrikanın hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

