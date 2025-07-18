Bir ülkeye daha kalkan olacak! Bayraktar TB2 dünyanın dilinde: Artık onlar tanıtıyor

Tüm dünyanın övgüyle bahsettiği Bayraktar TB2, Kuveyt'te tanıtıldı. Kuveyt, Türkiye'nin ürettiği İHA'yı envanterine katarak savunma kapasitesini artırdı. Savunma Bakanı Şeyh Abdullah, bu adımın ülkenin güvenliğini güçlendirmede stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye, savunma sanayisinde elde ettiği başarılarla, küresel çapta ilgi odağı oldu.

Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah Al-Sabah, Bayraktar TB2 SİHA’nın hizmete alınmasının, ülkenin güvenlik ve istikrarını en üst düzeyde sağlama hedefiyle savunma sistemlerinin sürekli geliştirilmesi ve modernizasyonuna yönelik siyasi liderliğin vizyonunu yansıttığını belirtti.

BAYRAKTAR TB2 KUVEYT İÇİN KRİTİK BİR ADIM

Kuweit Times'dan edinilen bilgilere göre, Salem Al-Sabah Hava Üssü’nde düzenlenen törenin ardından Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Şeyh Abdullah, insansız hava araçlarının (İHA) ordu envanterine dahil edilmesinin stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, bu adımın özellikle gözetleme, keşif ve istihbarat toplama alanlarında Kuveyt Ordusu’nun yeteneklerini önemli ölçüde güçlendireceğini ifade etti.

Savunma Bakanı, üssü ziyareti sırasında Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Sabah Cabir El-Ahmed Al-Sabah, Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El-Hamdan, Salem Al-Sabah Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Muhammed El-Raşid ve diğer hava kuvvetleri mensupları tarafından karşılandı.

ÜLKEYE KALKAN OLACAK

Açıklamasında, bu tür ileri teknolojik sistemlerin etkin kullanımı için ulusal yeteneklere yatırım yapılmasının ve teknik ile operasyonel personelin eğitimine öncelik verilmesinin önemine dikkat çeken Şeyh Abdullah, “Silahlı kuvvetlerimiz, her türlü tehdide karşı ülkemizin kalkanı ve hayati savunma hattıdır” dedi.

Bakan, bu gelişmenin, bakanlığın dünya çapındaki ileri teknolojileri Kuveyt’in savunma sistemine entegre etme kararlılığının bir göstergesi olduğunu ve ülke sınırlarının ile hava sahasının korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Projede görev alan ulusal kadroların gösterdiği katkıdan duyduğu gururu dile getiren Şeyh Abdullah, Kuveyt Silahlı Kuvvetleri personelinin, özellikle Hava Kuvvetleri mensuplarının sergilediği iş birliği ve sorumluluk bilincini takdir etti.

İlgili Haber Bayraktar TB2 faciayı önledi! Bakan Yumaklı o anları paylaştı

Tören, Bayraktar TB2’nin operasyonel kabiliyetlerini ve teknik özelliklerini içeren kapsamlı bir sunumla başladı. Sunumda, insansız hava aracının keşif ve gözetlemedeki hassasiyeti, hava desteği ve taktik operasyonlardaki etkinliği vurgulandı. Bu özelliklerin, Kuveyt ordusunun ve hava kuvvetlerinin genel askeri gücünü küresel standartlara uygun şekilde artırdığı ifade edildi.

Etkinlik, Bayraktar TB2’nin teknik performansını ve muharebe yeteneklerini sergileyen canlı bir gösteriyle sona erdi. Ardından Savunma Bakanı, drone’un operasyonel tesislerini inceledi, sistemin hazır durumunu denetledi ve projede görev alan subaylar ve teknisyenlerle bir araya geldi.