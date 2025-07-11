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Bayraktar TB2 faciayı önledi! Bakan Yumaklı o anları paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bayraktar TB2, Yangın, Marmaris, Muğla, İbrahim Yumaklı, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla Marmaris’te Bayraktar TB2 İHA, bahçe temizliği sırasında yakılan ateşi tespit ederek yangının büyümeden söndürülmesini sağladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına hızlı müdahale edilip şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Bayraktar TB2 İHA tarafından bir bahçenin temizliği sırasında atıkların yakıldığı tespit edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yakılan ateş söndürülürken, ateşi yakan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bayraktar TB2 faciayı önledi! Bakan Yumaklı o anları paylaştı - 1. Resim

"BAYRAKTAR TB2 İHA TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangının çıkış ve ekiplerin müdahale anını paylaştı.

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bahçe temizliği sırasında atıkların yakılması sonucu çıkmak üzere olan yangın, yeşil vatanın gözcüleri Bayraktar TB2 İHA tarafından tespit edildi. Kara ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesiyle yakılan ateş, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ateşi yakan şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

14 insansız hava aracımız ve 776 gözetleme kulemiz, yangınları ortalama 2 dakikada tespit ediyor. Günde onlarca yangını bu şekilde erken müdahaleyle kontrol altına alıyoruz.

Hava ve kara gücümüzle sahadayız, 15 Ekim’e kadar da tam teyakkuzdayız. Bu vatan savunmasında hepimize görev düşüyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde yeşil vatanımız için lütfen daha dikkatli olalım. Dışarıda ateş yakmayalım.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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