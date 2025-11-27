A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bosna Hersek ile oynayacağı maç öncesi Cedi Osman’ın kadroda yer almaması dikkat çekti. Tecrübeli oyuncunun durumuna ilişkin güncel bilgiler federasyon ve teknik ekip tarafından açıklandı.

Türkiye ile Bosna Hersek, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin ilk maçında karşı karşıya geliyor. Kadronun son durumu sporseverler tarafından yakından takip edilirken Cedi Osman’ın karşılaşmada forma giyemeyeceği duyuruldu. Milli takımın kritik mücadeleye hangi eksiklerle çıkacağı merak konusu oldu.

CEDİ OSMAN BOSNA HERSEK MAÇINDA NEDEN YOK?

A Milli Takım’ın önemli isimlerinden Cedi Osman, teknik ekibin yaptığı son değerlendirmeye göre Bosna Hersek maçında forma giyemeyecek. Oyuncunun yaşadığı sakatlığın tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi. Oyuncunun İsviçre maçında kadroda olması bekleniyor.

Cedi Osman Bosna Hersek maçında neden yok, oynamıyor?

CEDİ OSMAN NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI?

Cedi Osman sakatlığı nedeniyle Bosna Hersek maçında oynamıyor. Avrupa Şampiyonası sonrası tedavi süreci devam eden oyuncunun, son kontrollerde Bosna Hersek maçına hazır olmadığı anlaşıldı.

TÜRKİYE’NİN ELEMELERDEKİ RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye, C Grubu’nda Bosna Hersek ve Sırbistan ile yer alıyor. Grubun dördüncü takımı ise ön elemeden gelecek; Slovakya, İsviçre veya Ukrayna olacak.

İREM ÖZCAN

