Şam Uluslararası Havalimanı'nın 4 milyar dolarlık modernizasyon projesi için imzalar atıldı. İstanbul Havalimanı'nın başarı modeli Suriye'ye taşınırken, kapasitenin 10 yıl içinde 31 milyona çıkması hedefleniyor.

Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat'ın da içinde bulunduğu konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek Şam Uluslararası Havalimanı'nın 4 milyar dolarlık rehabilitasyon ve kapasite artırımı projesi başladı. Proje kapsamındaki imza töreni, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ve Suriye Finans Bakanlığı ile Türkiye'den Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments şirketlerinden oluşan konsorsiyum arasında gerçekleştirildi.

İmza töreniyle yatırım sözleşmesi ve havalimanı imtiyaz sözleşmesi de onaylanarak projede fiili uygulama aşamasına geçildi. Şam Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi, genişletilmesi ve işletilmesini içeren proje kapsamında mevcut havalimanı tesisleri rehabilite edilecek ve yeni terminal, apron ve destek yapıları inşa edilerek havalimanının işletme kalitesi ve kapasitesi kademeli olarak artırılacak.

Şam Uluslararası Havalimanı'nın 4 milyar dolarlık modernizasyon projesi için imzalar atıldı.

YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 31 MİLYONA ULAŞACAK

Dört fazdan oluşan modernizasyon programının tamamlanmasıyla Şam Uluslararası Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesinin 10 yıl içinde 31 milyona ulaşması bekleniyor. Projenin toplam yatırım tutarının ise yaklaşık 4 milyar dolar olması öngörülüyor.

Enerji, altyapı ve ulaşım gibi stratejik sektörlerde Türkiye'de ve yurt dışında büyük ölçekli projeleri hayata geçiren Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat, Suriye'nin uzun vadeli kalkınma sürecine katkılarını bu yatırımla bir adım daha ileri taşıyor.

Şam Uluslararası Havalimanı projesi, Suriye havacılık sektörünün yeniden ayağa kaldırılmasını hedefleyen kapsamlı bir modernizasyon programını içeriyor.

Havalimanının kapasitesinin 1 ve 2. terminallerdeki geliştirilmelerin tamamlanmasıyla 2026 sonunda 6 milyon yolcuya ulaşması hedefleniyor.

Ayrıca 3. terminalin devreye alınmasıyla kapasitenin 16 milyona çıkması, 2 ve 3. fazlarda eklenecek iki yeni birimin her birinin 7,5 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet vermesi planlanıyor. Bütün fazların tamamlanmasıyla havalimanının yıllık toplam kapasitesi 10 yıl içinde 31 milyona yükselmiş olacak.

Uygulama süreci boyunca 90 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanması, bölgenin ticaret, turizm ve lojistik kapasitesinin güçlenmesi öngörülüyor.

Anlaşma ayrıca havacılık filosunun yenilenmesi ve uluslararası hatlarda operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla 250 milyon dolarlık uçak finansmanını da kapsıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI BAŞARISI SURİYE'YE TAŞINIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, bugüne kadar Türkiye'yi küresel ölçekte "ilk" ve "en"lerle buluşturma hedefiyle yerli ve milli bir şirket olarak insana, topluma, çevreye ve ekonomiye değer katan projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ülke sınırlarını aşan yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Kalyoncu, "Şimdi ise Suriye ekonomisine, bölgesel kalkınmaya ve istikrara önemli katkılar sunacak bu projenin uygulama aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Böylesine kapsamlı bir yatırımı değerli iş ortaklarımızla birlikte hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bütün dünyanın takdirini alan İstanbul Havalimanı gibi küresel ölçekte ses getiren bir projeyi rekor sürede hayata geçirmiş bir şirket olduklarını anımsatan Kalyoncu, sahip oldukları deneyim ve uzmanlığı bu kez Suriye'nin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası