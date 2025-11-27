GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca deniz sınırlarını belirlemek üzere müzakereye hazır olduklarını belirtti. . Hristodulidis "Masaya oturalım, konuşalım ve komşu devletlerle yaptığımız gibi deniz sınırlarımızı belirleyelim, bunu yapmaya da devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi temelinde deniz sınırlarını belirlemek üzere müzakereye hazır olduklarını ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Lübnan ile imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasına yönelik Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan gelen tepkilere cevap verdi.

Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis, Ankara'dan gelen açıklamalara cevabının, Güney Kıbrıs'ın "Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde deniz sınırlarını belirlemek için masaya oturmaya hazır" olduğunu kamuoyuna duyurmak olduğunu söyledi. Hristodulidis, Türk tarafının kendi tezlerine güven duyduğunu ifade ettiğine işaret ederek, "O halde birlikte masaya oturalım, konuşalım ve komşu devletlerle yaptığımız gibi deniz sınırlarımızı belirleyelim, bunu yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"CRANS MONTANA'DAN KALAN NOKTADAN GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ"

Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ilk buluşmasında ifade ettiği gibi Crans Montana'da kesilen noktadan itibaren görüşmelerin yeniden başlamasına "yarın bile hazır" olduklarını tekrarladı. Hristodulidis, bunun Kıbrıs sorununun yaşayabilir ve işleyebilir bir çözüme ulaşması için önemli olduğunu söyledi.

"MÜZAKERE SÜRECİNİN KAZANIMLARINDAN YARARLANABİLİRİZ"

Hristodulidis, AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında bile hiçbir mazeret aramadan masaya oturmaya hazır olduğunu Erhürman'a ilettiğini hatırlattı.

"Görüşmeleri, müzakere sürecinin kazanımlarından yararlanarak yeniden başlatıp üzerinde mutabık kalınmış çerçeveye dayalı bir çözüme ulaşabiliriz" dedi.

SEZER DOĞRU

