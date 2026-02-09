Enerji sektörünün yeni halka arzlarından biri olan Best Brands Grup Enerji’nin talep toplama süreci tamamlandı. Halka arza gelen yoğun ilgi sonrası dağıtım sonuçları ve yatırımcı sayısı netleşti. Peki, Best Brands Grup Enerji kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. paylarının halka arz süreci yatırımcıların yakın takibindeydi. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzın ardından, kaç yatırımcıya kaç lot dağıtıldığı ve talep oranı detaylar belli oldu.

BEST BRANDS GRUP ENERJİ (BESTE) RESMİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.’nin halka arzı, 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirildi. Halka arz kapsamında şirket sermayesi artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 54.578.570 adet pay yatırımcılara sunuldu. 1 TL nominal değerli paylar 14,70 TL sabit fiyatla satışa çıkarılırken, halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 802.304.979 TL olarak gerçekleşti.

Best Brands Grup Enerji (BESTE) resmi halka arz sonuçları açıklandı! Kaç lot verdi?

BEST BRANDS GRUP ENERJİ KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda toplam 54.578.570 adet pay, 796.578 bin yatırımcıya dağıtıldı. Yurt içi bireysel yatırımcılar dağıtımın neredeyse tamamını oluştururken, payların yaklaşık yüzde 99,81’i yurt içi yatırımcılara verildi.

BESTE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Best Brands Grup Enerji paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih, Borsa İstanbul ve şirket tarafından yapılacak resmi duyuru ile netleşecek.

