Bursa'da piknik sırasında top mermisi bulan bir kişi, mermiyi Bursa Arkeoloji Müzesi'ne teslim etti. İhbar üzerine müzeye gelen polis ekipleri, mühimmatın patlamamış olduğunu belirledi. Top mermisi bomba imha ekiplerince incelemeye alınırken, mermiyi bulan kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'da bir kişi, piknik yaparken bulduğu patlamamış top mermisiyle Bursa Arkeoloji Müzesi'nin yolunu tuttu.

TOP MERMİSİNİ MÜZEYE TESLİM ETTİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ikamet eden P.A, yaklaşık 10 gün önce Gürsu ilçesinde piknik yaptığı sırada top mermisi buldu. Top mermisini evine götüren P.A, daha sonra bunu Kültürpark'taki Arkeoloji Müzesi'ne getirerek burada görevlilere teslim etti.

BOMBA İMHA EKİPLERİ MÜZEYE GELDİ

Müze görevlisinin ihbarda bulunması üzerine müzeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede merminin patlamamış olduğu tespit edildi. Top mermisi, bomba imha ekibi tarafından incelemeye alındı.

Piknik yaparken bombayı bulduğunu iddia eden P.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

