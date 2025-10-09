Sırbistan lideri Vucic geri adım attı! 'Erdoğan, Atatürk’ten sonraki en büyük lider'

Kosova’ya Baykar üretimi Skydagger kamikaze dronlarının teslim edilmesiyle başlayan diplomatik krizde Sırbistan geri adım attı.

Bir gün önce Türkiye’yi “Osmanlı’yı diriltme hayali kurmakla” suçlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, tepkiler sonrası söylemini yumuşatmak zorunda kaldı.

Belgrad’daki Cumhurbaşkanlığı binasında konuşan Vucic, dün Türkiye’nin Kosova’yı silahlandırmasına ilişkin sert ifadeler kullandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Dün belki de fazla sert tepki verdim. Erdoğan’a her zaman iyi bir ev sahipliği yapacağım, o her zaman ülkemize hoş gelmiştir. Erdoğan, Ankara’yı küllerinden yeniden inşa eden, İstanbul’un çehresini değiştiren, Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki en büyük Türk lideridir. Büyük bir ülkenin, büyük bir lideridir. Türkiye’nin bu bölgenin istikrarı için oynadığı rol çok önemli.”

Vucic ayrıca, “Benim görevim iyi ilişkiler kurmak, ama halkımın çıkarı tehlikeye girdiğinde de onun yanında durmaktır. Erdoğan’la bu konuyu görüşeceğim.” ifadelerini kullandı.

Sırbistan lideri, Erdoğan’la bir yıldan uzun süre önce New York’taki Türk Büyükelçiliği’nde görüştüğünü, o dönemde de Ankara’dan Priştine’ye silah tedarikini durdurmasını rica ettiğini söyledi.

“BM’nin 1244 sayılı kararı da dahil olmak üzere ilgili tüm uluslararası belgeleri hatırlattım ve bu sevkiyatların yapılmaması için ricada bulundum. Aynı talebi Amerikalılara da ilettik, ancak onlar Javelin füzeleri için onay verdiklerini söylediler.”

Vucic, Kosova’nın Türk yapımı Skydagger ve Bayraktar insansız sistemleriyle donatılmasının “bölgedeki barışa tehdit oluşturduğunu” ileri sürdü:

“Bu, Sırbistan’ı korkutacak ya da yenilgiye uğratacak bir güç değil, ama bu sürecin devam etmesi niyetinin kendisi kaygı verici.”

Vucic, Priştine yönetiminin “Kosova Güvenlik Gücü’nü on yıl içinde orduya dönüştürme planını” sürdürdüğünü, bu doğrultuda Türkiye’nin başı çektiğine değindi.

“Tüm ülkeler onlara bir şeyler veriyor. Almanlar, İngilizler, Hırvatlar, Sloveniya... Kimi miğfer, kimi zırh, kimi araç sağlıyor. Şimdi de Türkiye’den Skydagger’lar ve Bayraktar’lar geliyor.”

Vucic, Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulunarak, Kosova’ya yapılan silah sevkiyatlarının BM kararlarına aykırı olduğunu savundu ve “Tüm taraflara sağduyu çağrısı yapıyoruz. Barış ve istikrarı koruyacağız. Türkiye’nin bu konuda atacağı adımlar, Balkanlar’ın geleceği açısından belirleyici olacaktır.” dedi.

Son olarak, “Erdoğan’la yeniden görüşeceğiz, ortak dili bulmaya çalışacağız. Türkiye ile geçmişte olduğu gibi güçlü ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kriz, Türkiye’nin Kosova Güvenlik Gücü’ne Baykar üretimi Skydagger kamikaze dronları teslim etmesiyle başladı.

Teslimat sonrası Vučić, Ankara’yı “Osmanlı İmparatorluğu’nu diriltme hayali kurmakla” suçlamış, “Türkiye’nin Batı Balkanlar’da istikrar istemediği artık açık.” demişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise Türkiye’ye açık destek vererek, “Erdoğan sözünün eri bir lider. Türkiye her zaman barıştan, istikrardan ve dostluktan yana oldu.” sözleriyle cevap vermişti.

BAYKAR DRONLARI BALKAN DENGELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Aralık 2024’te imzalanan anlaşma kapsamında binlerce Skydagger kamikaze dronunun ülkeye teslim edildiğini duyurdu.

Kurti, “Teslimat planlanandan üç ay önce tamamlandı. FSK askerlerimiz bu sistemlerin kullanımı için eğitildi.” dedi.

Türkiye’nin bu teslimatı, Balkan güvenlik mimarisinde belirleyici bir rol oynarken, Sırbistan tarafında ciddi rahatsızlığa yol açtı.

SIRBİSTAN'IN SİLAHLANMA HAMLELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Belgrad yönetimi son dönemde Rusya, Çin, İran ve İsrail’den çeşitli silah sistemleri tedarik etti.

Ocak ve Ağustos 2025’te imzalanan 2 milyar doları aşan savunma anlaşmaları, Sırbistan’ın sadece askeri kapasitesini değil, dış politikasını da “silah eksenli” hale getirdi.