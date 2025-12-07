Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov’daki Kucherovka ve Donetsk’teki Rivne köylerinin kontrolünün ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Belousov, askerleri başarıları nedeniyle tebrik ederek, fedakârlıklarını “vatan sevgisinin somut göstergesi” olarak nitelendirdi.

ABD öncülüğünde barış görüşmelerini sürdüren Rusya, Ukrayna topraklarındaki askeri faaliyetlerini devam ettiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Harkov bölgesindeki Kucherovka köyü ile Donetsk bölgesindeki Rivne köyü üzerinde kontrol sağladığı bildirildi.

Açıklamada, Savunma Bakanı Andrey Belousov’un Harkov’daki Kucherovka’nın ele geçirilmesi dolayısıyla askeri personeli tebrik ettiği belirtildi.

"VATAN SEVGİLERİNİN SOMUT BİR GÖSTERGESİ"

Belousov, açıklamasında, “Özel askeri operasyon süresince alay mensupları görevlerini başarıyla yerine getirerek düşman birliklerini etkisiz hale getirdi, işgal edilen hatlardan düşmanı geri püskürttü ve cesaretleriyle örnek oldu. Ulusal çıkarlarımız için canlarını ortaya koyan askerlerin isimleri, vatan sevgilerinin somut bir göstergesi olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakanlık ayrıca, Belousov’un askerleri görevlerini başarıyla tamamlamalarından dolayı tebrik ettiğini ve onların direnci, kararlılığı ile profesyonelliğinin ülkenin sınırlarının korunmasına katkı sağlayacağına olan güvenini dile getirdiğini aktardı.

