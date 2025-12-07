Rusya, uluslararası dengeleri sarsan bir kararla üç ülkeye birden kapıyı kapattı. Başbakan Mikhail Mişustin’in imzasıyla yayımlanan kararnameyle Kanada, Fransa ve Portekiz’le yıllardır yürürlükte olan askeri işbirliği anlaşmaları peş peşe feshedildi.

Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin tarafından imzalanan ve hükümetin resmi sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Kanada, Fransa ve Portekiz ile yürürlükte olan üç ayrı askeri işbirliği anlaşması cumartesi günü feshedildi.

Kararnamede, 20 Kasım 1989’da Moskova’da imzalanan SSCB ile Kanada arasındaki askeri ziyaret anlaşmasının sona erdiği belirtildi.

Aynı belgede, 4 Şubat 1994’te Moskova’da imzalanan Rusya–Fransa savunma işbirliği anlaşmasının ve 4 Ağustos 2000’de Moskova’da imzalanan Rusya–Portekiz askeri işbirliği anlaşmasının da feshedildiği duyuruldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ÜÇ ÜLKEYE BİLDİRİM GÖNDERECEK

Kararname kapsamında Rusya Dışişleri Bakanlığı, fesih süreçlerinin Kanada, Fransa ve Portekiz’e resmi olarak iletilmesiyle görevlendirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası