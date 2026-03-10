Nükhet Duru, The Weeknd’in Often şarkısında 'Ben Sana Vurgunum' eserinin kullanıldığını ve buradan ciddi kazanç sağladığını açıkladı. The Weeknd ise sosyal medyada Duru’nun sözlerine “Benim için zevkti” cevabını verdi.

Şarkıcı Nükhet Duru, İzzet Çapa’nın YouTube programında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme oturdu.

Özellikle dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd ile arasındaki telif bağına değinen Duru, bu iş birliğinin kendisine ciddi kazanç sağladığını ilk kez dile getirdi.

The Weeknd’in hitinin sırrı Nükhet Duru çıktı! Dünyaca ünlü şarkıcının mesajı gündem oldu

The Weeknd’in 2014 yılında dünya listelerini kasıp kavuran "Often" şarkısında, Duru’nun kült eseri "Ben Sana Vurgunum"dan sample (ses örneği) kullanılmıştı.

The Weeknd’in hitinin sırrı Nükhet Duru çıktı! Dünyaca ünlü şarkıcının mesajı gündem oldu

"ÇOK İYİ KAZANDIM"

Bu durumun sadece sanatsal bir ilhamla sınırlı kalmadığını belirten Duru, "The Weeknd, Often şarkısında benim şarkımı kullandığı için düzenli olarak ödeme yapıyor. Oradan gerçekten iyi para kazandım" sözleriyle telif gelirlerin bahsetti.

The Weeknd’in hitinin sırrı Nükhet Duru çıktı! Dünyaca ünlü şarkıcının mesajı gündem oldu

"Melankoli" ve "Mahmure" gibi eserlerin sahibi olan şarkıcının bu açıklamalarına, sosyal medya üzerinden de ilgi gecikmedi.

The Weeknd’in hitinin sırrı Nükhet Duru çıktı! Dünyaca ünlü şarkıcının mesajı gündem oldu

Duru'nun sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan The Weeknd ise "Benim için zevkti" ifadeleriyle karşılık verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası