Sosyal medyadaki cilt bakım tavsiyeleri herkes için uygun değil. Dr. Gökay Furkan Özkoç, özellikle sivilceye yatkın ciltlerde bilinçsiz ürün kullanımının irritasyon ve akne artışına yol açabileceğini, kişiye özel bakımın şart olduğunu vurguluyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Son yıllarda sosyal medya platformlarında gündeme gelen cilt bakım tavsiyeleri ve makyaj videoları yanlış uygulandığında beklentilerin aksine cilt sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

Özellikle aktif içeriklerin bilinçsiz kullanımı, ciltte irritasyona, sivilce artışına ve estetik işlemlerin başarısız olmasına sebep oluyor.

Sivilcelere bilinçsiz müdahalenin en sık karşılaşılan risk faktörlerinden biri olduğunu söyleyen medikal estetik hekimi Dr. Gökay Furkan Özkoç, “Her cilt aynı değildir. Sosyal medyada önerilen bir ürün kişisel cilt yapısına uygun değilse akneyi artırabilir.

Sosyal medya içerikleri fikir verebilir ancak tedavi sürecinin yerini tutmaz. Özellikle ergenlik dönemindeki kişilerin bilinçsiz ürün kullanımından kaçınması gerekir” dedi.

HASSAS CİLTLERE BAKIM ŞART!

Sivilceye yatkın bir cildiniz varsa, cildinizi sabah akşam nazik temizleyicilerle yıkayın, ancak günde ikiden fazla yıkayarak tahriş etmeyin. Yağ bazlı kozmetiklerden kaçının, “non-komedojenik” (gözenek tıkamayan) ürünleri tercih edin.

