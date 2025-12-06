TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan 'kamudaki üst düzey yöneticilere 30 bin lira seyyanen zam teklifinin' geri çekilmesinin nedeni merak konusu oldu. Gazeteci yazar Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin tüm detayları masaya yatırdığını vurgulayarak, kamudan kapsamlı bir reformun yapılacağını ifade etti.

Yeni yıla sayılı günler kala 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zam miktarının yanında, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan, gelen tepkilerin ardından geri çekilen 'kamudaki üst düzey yöneticilere 30 bin lira seyyanen zam teklifi' de gündemdeki yerini koruyor.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında geri çekilen 30 bin liralık seyyanen zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci yazar Şamil Tayyar, teklifin iptal edilmesinin perde arkasını anlattı.

Tayyar, teklife ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm detayları incelediğini vurgulayarak, teklifi geri çekme talimatının da Erdoğan'dan geldiğini söyledi.

"KAMUDA KAPSAMLI REFORM YOLDA" Kamuda çalışanlar için kapsamlı bir reformun hazırlandığını ifade eden Şamil Tayyar şu sözlere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız bütün tarafları dinliyor, bütün eleştirileri değerlendiriyor. 'Burada bir sıkıntı varsa tepki çekecek şekilde değil, ciddi bir hazırlıkla kapsamlı bir düzenleme hazırlayın, bunu getirin, bunu Meclis'ten geçirelim.' diyor."

MİLYONLARXA KAMU PERSONELİ İÇİN TARİH VERİLDİ! Kamudaki kapsamlı reformun tarihine dair konuşan Tayyar "2026 yılı içinde hazırlanacak yeni kamu reformunun parlamentoya getirilmesi planlanıyor. Kişisel kanaatim 1 Ocak 2027 tarihinden geçerli olmak üzere bir düzenleme olur diye tahmin ediyorum" dedi.

Tayyar, "5-6 milyon kamu personelini doğrudan etkileyecek ve herkesin bir şekilde nasipleneceği kapsamlı bir kamu reformu olacak. Muhtemeldir ki yeni görev tanımları ve yeni kadro tarifleri olacak. Buna bağlı olarak da bir maaş skalası belirlenecek ve bütün kamu personeli bundan faydalanacak" ifadelerini kullandı.

30 BİN SEYYANEN ZAM TEKLİFİNE ELEŞTİ TBMM'den geri çekilen üst düzey yöneticilere 30 bin lira seyyanen zam teklifini eleştiren Şamil Tayyar "Bunu hazırlayan ekonomi yönetimine de şunu söyleyeyim: Allah rızası için, bu tür işlere yeltenirken 3 gün sonra çekeceğiniz ve kamuoyu tepkisini de sizin hesaplayabilir olmanız gerekir. Bu teklif 3. kez kanundan çıkarıldı. Burada biraz da siyaset öngörüsü lazım. Buna karar verenlerin böyle bir düzenleme yaparken bunu nasıl bir toplumsal reaksiyon üreteceğini, ürettiğinde sizin direnç gücünün ne olacağını iyi hesaplamanız lazım" açıklamasında bulundu.

Editör:SEZER DOĞRU

Haberle İlgili Daha Fazlası