Kışın vazgeçilmezi, adeta altın değerinde! Türkiye’nin kaz yetiştiriciliğinde önde gelen bölgelerinden olan Kars’ta, yöresel lezzet olan kazların kesimi ve geleneksel kurutma süreci hız kazandı. Kışın sert soğuklarından yararlanılarak hazırlanan kurutulmuş kazlar, ocak ayından itibaren sofralarda yerini almaya hazırlanıyor.

KESİLEN KAZLAR KURUTMA AŞAMASINDA Yörede sıkça söylenen "Kar yemeden kaz kesilmez" sözü, bu yıl da gerçek oldu. İlk karın düşmesi ve hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle birlikte kaz kesimleri tamamlandı. Kesilen kazlar titizlikle temizlenip tuzlandıktan sonra, kurutulmak üzere çatı saçakları, balkonlar veya özel kurulan askılara asılıyor.

"SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ, BÖLGENİN DEĞERİ" Kars'ın Akyaka ilçesi Karahan köyünde kaz yetiştiriciliği yapan Haluk Koçak, "Kazlarımızı civcivken aldık, 6-7 ay boyunca besledik. Şimdi kurutma aşamasını tamamladık. Kars kazı, sofralarımızın vazgeçilmezi, bölgemizin değeri. Kurutulmuş kazlarımız artık satışa ve sofralara hazır" dedi.

GÜNEŞ IŞIĞI TADINI BOZUYOR Kaz etinin lezzetini artıran ve uzun süre saklanmasını sağlayan bu geleneksel yöntem, özellikle sabah ve akşam ayazına maruz bırakılan kazlarla uygulanıyor. Üreticiler, kurutma sırasında güneş ışığının etin tadını bozduğunu belirtiyor. Kurutma süreci, hava koşullarına bağlı olarak 15 ila 30 gün arasında değişiyor ve kuruyan kazlar serin yerlerde kış boyunca saklanıyor.

Kars kazı, yöre halkı için sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda önemli bir kültürel değer ve geçim kaynağı olarak öne çıkıyor. Arpa ve çayır otu ile doğal ortamda beslenen kazların etinin tadı ise eşsiz.

6 BİN LİRAYA ALICI BULUYOR Ortalama 3 kilo gelen bir kazın tanesi 6 bin liraya alıcı buluyor. Bu durum, Kars kazını hem ekonomik hem de kültürel açıdan ayrıcalıklı bir konuma taşıyor.

