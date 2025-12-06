Yasa dışı bahis çetesi çökertildi! 826 milyon liralık işlem trafiği dikkat çekti
Mersin'de yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son çalışma Mersin'de yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.
Türkiye'deki bahis depremi tüm dünyada manşet oldu: Skandal büyüyor
16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen takipli çalışma sonucu düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İncelemelerde, şüphelilere ait bağlantılı banka hesaplarında 826 milyon 758 bin 683 lira yasa dışı bahis sitesi kaynaklı işlem hacmi tespit edildi.
13 İSİM TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.