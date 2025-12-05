Mersin'in Erdemli ilçesinde beton blok yüklü bir tırın arka tekerinin kopması sonucu D-400 kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Tekerin kopmasıyla dorse yana doğru yatarak yolu tamamen kapattı. Polis ekipleri ulaşımı çevre yoluna yönlendirirken, tırın vinçle kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde beton blok taşıyan tırın arka tekerinin kopması sonucu yol trafiğe kapandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton blok yüklü 06 CYE 076 plakalı tırın, Mersin-Silifke D-400 kara yolu Erdemli Sanayi Sitesi kavşağında dönüş yaptığı sırada arka tekerlerinden biri koptu. Tekerin kopması nedeniyle tırın dorsesi yana doğru yatarak yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Ekipler, yolun her iki yönünü kaplayan beton blok nedeniyle D-400 kara yolunu çift yönlü trafiğe kapattı. Ulaşım, çevre yolu üzerinden sağlanıyor. Beton blok yüklü tırın vinçle bulunduğu noktadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

