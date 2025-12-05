Sevilen sabah kuşağı programı sunucusu Müge Anlı’nın, Mahsun Kırmızıgül ile yaptığı düet yeniden gündem oldu. Ünlü ismin 1998 yılında, henüz oldukça genç yaşlardayken Kırmızıgül’ün sahnesine çıkarak ünlü şarkıcıyla birlikte “Belalım” şarkısını seslendirdiği anlara ait kayıtlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

1998’de aynı sahnede buluşan Müge Anlı ve Mahsun Kırmızıgül’ün düet görüntüleri, yeniden sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Yıllardır televizyon ekranlarının değişmeyen yüzü olarak çözülmesi zor pek çok olayı aydınlatan ve geniş kitleler tarafından yakından takip edilen Müge Anlı’nın, ekran macerası öncesine ait görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

‘BELALIM’ DÜETİ GÜNDEME DAMGA VURDU

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, dönemin en popüler şarkılarından biri olan Belalım’ı Mahsun Kırmızıgül ile birlikte söyleyen Müge Anlı’nın sahnedeki enerjisi ve duruşu dikkat çekti.

Yıl: 1988! Müge Anlı’nın Mahsun Kırmızıgül ile düeti yeniden viral oldu

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Ünlü sunucunun yıllar önceki bu performansı, hayranları tarafından hem şaşkınlık hem de beğeniyle karşılandı.

