Türkiye Play-Off etabını geçtiği takdirde Dünya Kupası’na katılacak ve kura çekiminde torba yapısına göre rakipleri belli olacak. Dünya Kupası Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler merak ediliyor.

Dünya Kupası kura çekimi kuralları gereği gruplara aynı konfederasyondan birden fazla takım yerleştirilmeyecek. UEFA’ya bağlı ülkelerin sayısı fazla olduğundan, Avrupa takımlarının aynı grupta yer almasına belirli sınırlar dahilinde izin verilecek. Diğer konfederasyonlarda ise tek ülke kuralı geçerli olacak. Ayrıca üst sıralardaki ülkelerin turnuva erken aşamalarında birbirleriyle eşleşmemesi için özel bir dağılım yöntemi uygulanacak. Peki, Dünya Kupası Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler?

DÜNYA KUPASI TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

1.⁠ ⁠Torba

Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya.

2.⁠ ⁠Torba

Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya.

3.⁠ ⁠Torba

Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika.

4.⁠ ⁠Torba

Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova), Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), Kıtalararası Play-Off 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve Kıtalararası Play-Off 2 (Bolivya-Surinam / Irak).

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kura çekimi saat 20.00’de başlayacak.

