Dünya Kupası kura çekimi canlı yayın bilgileri belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, grup aşamasının şekilleneceği kura çekimi bu akşam tüm dünyanın odağında olacak. Üç ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği dev organizasyon, hem kapsamı hem de rekabet seviyesiyle futbol gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye’nin Play-Off yolundaki mücadelesi devam ederken, finallere kalması halinde karşılaşabileceği rakipler de kura ile birlikte netleşecek. Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir merakla araştırılıyor.

Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir soruları gündemde! 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, bu akşam Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da gerçekleşecek. Gözler ise canlı yayın kanalında!

Dünya Kupası kura çekimi canlı yayın bilgileri açıklandı! World Cup kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta?

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası grup kura çekimi bu akşam TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Turnuvaya katılacak 48 takımın grup yapısı bu akşam belli olacak. Türkiye’nin Play-Off aşamasındaki durumu nedeniyle kura süreci futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Dünya Kupası kura çekimi canlı yayın bilgileri açıklandı! World Cup kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta?

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası Kura Çekimi saat 20.00’de başlayacak. Etkinlikte hem ev sahibi ülkeler hem de farklı konfederasyonlardan takımların grupları açıklanacak.

Dünya Kupası kura çekimi canlı yayın bilgileri açıklandı! World Cup kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta?

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Kura çekimi TRT Spor üzerinden canlı takip edilebilecek. Yayın, televizyon dışında internet üzerinden de eş zamanlı olarak izlenebilecek. Finalde yer alacak 48 takımın grup dağılımı netlik kazanacak.

İLGİLİ HABERLER SPOR Dünya Kupası kura çekimi bugün! Türkiye dördüncü torbada

Haberle İlgili Daha Fazlası