Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette yerel basına açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna birliklerinin Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinden geri çekilmemesi durumunda bölgenin ‘zorla alınacağını’ söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin 4 yılın ardından Hindistan’a resmi ziyarette bulundu.

"YA ZORLA ALIRIZ, YA DA TERK EDERLER"

Hindistan’ın India Today kanalına röportaj veren Putin, savaşın sona ermesi için herhangi bir taviz verilmeyeceğini vurgulayarak, "Ya bu toprakları zorla alırız ya da Ukrayna birlikleri bu toprakları terk eder," ifadelerinde bulundu.

ZELENSKİY KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

Moskova, şu anda Donbas’ın yaklaşık %85'ini kontrol ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise söz konusu tavizin kesinlikle verilmeyeceğini belirtti.

BBC’nin haberine göre, Putin'in söz konusu açıklamaları, salı günü Moskova'da yapılan ‘barış görüşmeleri’nin ardından geldi. Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova temaslarının ardından Ukrayna ekibiyle Florida’da görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Ukrayna'daki krizin çözümüne ilişkin ABD ile yürütülen müzakereleri Rus medyasına değerlendirdi.

“MÜZAKERELERDE İLERLİYORUZ”

Uşakov, "Başkanımızın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) da katıldığı ana müzakerelerde bence ilerliyoruz. Bu umut verici, ABD ekibiyle çalışmaya devam etmeye hazırız" dedi.

“ABD’NİN TEPKİSİNİ BEKLİYORUZ”

Uşakov, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Moskova'da yapılan son görüşmede tüm konuların, Ağustos ayında Alaska'da varılan mutabakatlar temelinde ele alındığını söyledi. Uşakov ayrıca Moskova'daki son görüşmeye ilişkin ABD'nin tepkisini beklediklerini vurguladı.

Yakın gelecekte Putin ile Trump arasında bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulmasına üzerine Uşakov, "Elbette olabilir" cevabını verdi.

Uşakov ayrıca, "Avrupalılar sürekli olarak Rusya için kabul edilemez taleplerde bulunuyor. Avrupalıların, Ukrayna meselelerinde bir çözüme ulaşılmasına katkıda bulunmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

