Barcelona'da Mart 2021'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Joan Laporta, isim vermeden Real Madrid'i hedef alan çarpıcı bir açıklamada bulundu. Real Madrid'de 2000-2006 arasında Figo, Ronaldo, Beckham, Zidane , Robinho ve Ramos transfer edilmişti.

2003-2010 arasında başkanlık yaptığı Barcelona'da 4 yıl önce yeniden aynı göreve gelen Joan Laporta, transfer konusu üzerinden Real Madrid'e göndermede bulundu.

Joan Laporta

"YAKIN ÇEVREMİZDEN BİLİYORUZ"

Barcelona Başkanı, "Dünya çapında bir oyuncu transfer etmek mi? Evet ama sadece gerçekten ihtiyacımız varsa olur. Aynı takımda çok fazla yıldız olması işe yaramaz, bunu yakın çevremizden çok iyi görebiliyoruz (gülerek). Evet, hepimiz aynı kulübü düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Laporta'nın bu sözleri, Real Madrid'e (dünyaca ünlü yıldız futbolcuların aynı takımda buluştuğu, 'los galacticos' olarak adlandırılan dönem) gönderme olarak yorumlandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Kariyerinin zirvesinde futbolu bırakabilir! Yılda 10 milyon euro kazanan 26 yaşındaki yıldız bunalımda

Haberle İlgili Daha Fazlası