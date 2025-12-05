Türkiye Gazetesi
Barcelona'dan Real Madrid'e gönderme: Hepimiz aynı kulübü düşünüyoruz
Barcelona'da Mart 2021'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Joan Laporta, isim vermeden Real Madrid'i hedef alan çarpıcı bir açıklamada bulundu. Real Madrid'de 2000-2006 arasında Figo, Ronaldo, Beckham, Zidane , Robinho ve Ramos transfer edilmişti.
Joan Laporta, transfer konusu üzerinden Real Madrid'e göndermede bulundu.
- Laporta, Barcelona'da 2003-2010 yılları arasında başkanlık yaptı ve 4 yıl önce yeniden aynı göreve geldi.
- Barcelona Başkanı, gerçekten ihtiyaç duyduklarında dünya çapında bir oyuncu transfer edeceklerini söyledi.
- Laporta, aynı takımda çok fazla yıldızın işe yaramayacağını belirtti.
- Laporta'nın sözleri, Real Madrid'e gönderme olarak yorumlandı.
2003-2010 arasında başkanlık yaptığı Barcelona'da 4 yıl önce yeniden aynı göreve gelen Joan Laporta, transfer konusu üzerinden Real Madrid'e göndermede bulundu.
"YAKIN ÇEVREMİZDEN BİLİYORUZ"
Barcelona Başkanı, "Dünya çapında bir oyuncu transfer etmek mi? Evet ama sadece gerçekten ihtiyacımız varsa olur. Aynı takımda çok fazla yıldız olması işe yaramaz, bunu yakın çevremizden çok iyi görebiliyoruz (gülerek). Evet, hepimiz aynı kulübü düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Laporta'nın bu sözleri, Real Madrid'e (dünyaca ünlü yıldız futbolcuların aynı takımda buluştuğu, 'los galacticos' olarak adlandırılan dönem) gönderme olarak yorumlandı.
