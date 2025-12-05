La Liga devi Barcelona, genç stoper Eric Garcia'nın sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki İspanyol futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyordu.

Barcelona Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eric Garcia ile yeni sözleşme imzalandığı ve genç savunma oyuncusunun sözleşmesinin 30 Haziran 2031'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Barcelona formasıyla bu sezon 20 maçta mücadele eden Eric Garcia, bir gol ve bir asistlik skor katkısı verdi.

GARCIA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Eric Garcia, 2017 yılında Premier Lig ekibi Manchester City'nin altyapısına transfer oldu. City'de 2019'da A takıma yükselen Garcia, iki yıl sonra yeniden Barcelona'ya döndü. İspanyol ekibinin 2023-2024 sezonunda Girona'ya kiralanan 24 yaşındaki stoperin kontratı bu sezon sonunda bitiyordu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Kariyerinin zirvesinde futbolu bırakabilir! Yılda 10 milyon euro kazanan 26 yaşındaki yıldız bunalımda

Haberle İlgili Daha Fazlası