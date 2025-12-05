İzmir'de müşteri yüzünden tartışan kuyumcular tekme tokat birbirine girdi. Kuyumcuyu basan komşu kuyumcular çalışana saldırırken, çalışan da aynı şekilde karşılık verdi.

2 Aralık günü Menderes ilçesinde bulunan O.G. ve A.B. ile beraberindeki bir kişi, komşusu olan kuyumcu M.K. ile müşteri yüzünden tartıştı. Daha sonra M.K.'nin çalıştığı kuyumcuya giden 3 kişi, M.K.'ye tekme tokat saldırdı.

Kuyumcular müşteri yüzünden birbirine girdi!

O ANLAR KAMERADA

Saldırıya uğrayan kuyumcu da aynı şekilde karşılık verip kendisini savunurken, o anlar iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olayın ardından taraflar hastaneden darp raporu aldı ve polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası