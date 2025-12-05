Fransa Ombudsmanlığının raporu, ülkede özellikle Müslümanlara yönelik dine dayalı ayrımcılığın arttığını ortaya koydu.

Fransa Ombudsmanlığı, "Dine Dayalı Ayrımcılıklar" başlıklı raporunu yayımladı.

Ipsos tarafından Fransa’da 2024 yılında 5 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarına dayanan rapor, ülkede özellikle Müslümanlara yönelik din temelli ayrımcılığın arttığını ortaya koydu.

AYRIMCILIK NORMALLEŞTİRİLDİ

Bu ayrımcılıkların belirli dini aidiyeti olan toplumlara yönelik damgalayıcı söylemin etkisiyle genellikle "normalleştirildiği" belirtilen raporda, ankete katılanların yüzde 7'sinin son 5 yılda dine dayalı ayrımcılığa maruz kaldığını dile getirdiği aktarıldı. Bu oran, 2016'da yüzde 5 olarak kayıtlara geçmişti.

Fransada Müslümanlara karşı ayrımcılık arttı

Raporda, bu oranın Müslümanlar söz konusu olduğunda yükseldiği ortaya konurken, son 5 yılda dine dayalı ayrımcılığa maruz kaldığını belirten Müslümanların oranı yüzde 34 oldu. Bu oran, 2016'da yüzde 27 olmuştu.

KADINLAR DAHA ÇOK ETKİLENDİ

Ülkede Hristiyanlar için aynı oranın 2024'te yüzde 4, 2016'da ise yüzde 2 olduğu kaydedilen raporda, dini aidiyetin belli olmasının bu oranları etkilediği kaydedildi.

Raporda, Müslüman kadınların yüzde 38'inin, Müslüman erkeklerin ise yüzde 31'inin ayrımcılığa uğradığını belirtiği aktarıldı.

