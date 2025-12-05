Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının bagajını yüklemek için kullanılan araçtan yükselen alev ve yoğun duman nedeniyle yolcular tahliye edildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'nda Porto Alegre'ye gitmek üzere kalkışa hazırlanan LATAM Havayollarına ait yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçağın bagajını yüklemek için kullanılan araçta yangın çıktı.

Brezilya'da havalimanında korku dolu anlar! Yolcu uçağını dumanlar sardı

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yükselen alev ve yoğun duman nedeniyle uçaktaki yolcular derhal tahliye edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. LATAM Havayolları, yolcuların başka uçuşlara yönlendirileceğini belirtti.Yangının nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

