Nevşehir Avanos’ta bir kabak çekirdeği tesisi sahibinin yurt dışına kaçarken 60 kişi 300 milyon lira zarara uğrattığı iddia edildi. Mağdurlar, firmanın devrini iptal ettirip şüphelilerin kırmızı bültenle yakalanmasını talep etti.

Firma sahibinin yurt dışına kaçtığı ileri sürülen olayda, onlarca işçinin toplam 300 milyon lira zarara uğradığı belirtildi. Şirket sahibi ve ortakları hakkında ayrıca karşılıksız çeklerden dolayı hakkında hapis cezası verildiği ve yakalama kararı olduğu da aktarıldı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Dolandırıcıların sakladığı 4 milyondan fazla para derin dondurucudan çıktı

OLAN İŞÇİLERE OLDU

Olayla ilgili mağdurlar Avanos Adliyesi önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Mağdurlardan Ömer Avcı, işletmeye teslim ettikleri kabak çekirdeklerinin bedelinin ödenmediğini belirterek, "Biz kabak çekirdeği verdik, paramızı ödemeden kaçtı. Şahıs kaçtığı için fabrikasını da ucuz bir fiyata devretmiş. Bu satışın da bozulmasını talep ediyoruz" dedi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMASINI İSTEDİLER

Mağdurların avukatı Zekeriya Onur Özkan ise dosyada yaklaşık 60 kişinin bulunduğunu ve toplam zararın 300 milyon lirayı bulduğunu tekrarladı. Şüphelilerin yurt dışına kaçmadan önce üzerlerindeki gayrimenkulleri devrettiklerini belirten Özkan, "Davamız 6 aydır devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımızın desteğiyle bu şahıslar hakkında kırmızı bülten çıkarılarak yakalanmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası