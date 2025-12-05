İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında Hande Sarıoğlu kimdir, evli mi, kaç yaşında, nereli gibi sorular da gündeme taşındı.

Hem televizyon kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık konuşulan Sarıoğlu’nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve evli olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Ekranın tanınan isimlerinden Hande Sarıoğlu, uzun yıllardır televizyon dünyasında yer alan bir sunucudur. Üniversite eğitiminden sonra medya sektörüne adım atan Sarıoğlu, çeşitli televizyon yapımlarında görev alarak sektördeki deneyimini artırdı. Dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Hande Sarıoğlu yarışma programlarında sunuculuk yapmaya başladı.

Sunuculuğa spor programlarıyla devam eden Sarıoğlu, Tivibu Spor, Habertürk ve Beyaz TV gibi önemli kanallarda görev aldı. Beyaz TV’de hem spor programlarında hem de ana haber bülteninde ekran yüzü olarak yer alan Sarıoğlu gözaltına alınması ile yeniden gündeme geldi.

HANDE SARIOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1988 yılında Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğan Sarıoğlu Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

HANDE SARIOĞLU EVLİ Mİ?

Sunucu Hande Sarıoğlu'nun bekar olduğu biliniyor.



