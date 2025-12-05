Türkiye Gazetesi
Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı
Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu 'uyuşturucu kullanma' suçlamasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu, uyuşturucu kullanma suçundan gözaltına alındı.
Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul'da jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.
3 SPİKER GÖZALTINDA
Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun gözaltına alındığı belirtildi. Ankara'da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu ise İstanbul'a getiriliyor.
Ayrıntılar geliyor...
