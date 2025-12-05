Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanın 8'inci katından düşen C.C. hayatını kaybetti.

Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde C.C. isimli kadın, 8'inci kattaki evinin penceresinden aşağı düştü.

Kayseri'de feci olay! 8. kattan düşen kadın öldü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde C.C.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İncelemelerin ardından C.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası