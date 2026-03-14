Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evinin bahçesinde kazı yapan bir vatandaş, insan kafatası ve kemik parçaları buldu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede bölgede geçmişte eski bir mezarlık bulunduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Güney Mahallesi Tarih Sokak’ta bulunan evinin bahçesinde kazı yapan vatandaş, toprak altında kemik parçaları görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

SAVCI VE EMNİYET EKİPLERİ BÖLGEDE

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve kazı çalışmasında insan kafatası ile bazı iskelet parçaları bulundu. Olay yerine çağrılan savcı ve emniyet ekipleri bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu alanda geçmiş yıllarda eski bir mezarlığın bulunduğu belirlendi. Toprak altından çıkan kemik parçalarının da bu mezarlığa ait olduğu tespit edildi.

