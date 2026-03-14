İngiliz basınına göre Trump, İran savaşında muhtemel bir başarısızlık durumunda faturayı kesmek için Savunma Bakanı Pete Hegseth’i feda edecek.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran savaşının en ateşli savunucusu sıfatıyla vitrine çıksa da Washington kulisleri, bakanın kendi sonunu hazırladığı iddialarıyla çalkalanıyor.

The Telegraph’ın aktardığına göre Hegseth’in "savaş çığırtkanlığı", bardağı taşıran son damla oldu. Donald Trump, muhtemel bir başarısızlık durumunda faturayı bakana kesmek için kolları sıvadı.

"GÖKYÜZÜNDEN ÖLÜM YAĞDIRACAĞIM"

Savaşın başından beri ekranlardan inmeyen Hegseth, "Bu hiçbir zaman adil bir mücadele olmayacaktı. Onlar yerdeyken onlara yumruk atıyoruz" ve "Bütün gün gökyüzünden ölüm ve yıkım yağdıracağız" gibi açıklamalarıyla kamuoyunun tepkisini toplamıştı. Ancak süregelen "savaş meraklısı" imajı, Beyaz Saray'da da ters tepmeye başladı.

Bakan’ın savaş görüntülerini Grand Theft Auto gibi video oyunlarıyla birleştirerek sosyal medyada paylaşması, Pentagon içerisinde bile "iğrenç" ve "insanlıktan çıkarıcı" olarak yorumlandı.

TRUMP’IN "İNSAN KALKANI" STRATEJİSİ

İngiliz basınına konuşan kaynaklar, Başkan Trump'ın, Hegseth’i bir nevi "sigorta poliçesi" olarak gördüğünü söyledi.

Trump kamuoyuna karşı daha ılımlı ve "savaş bitti" mesajları verirken, Hegseth’i en zorlu programlara göndererek radikal söylemleri ona söyletiyor.

60 Minutes programında Hegseth "Savaş henüz başladı" derken, sadece birkaç saat sonra Trump’ın "Savaş bitti, kazandık" açıklaması yapması, bakanın "tuzağa düşürüldüğü" iddialarını güçlendirdi.

MAKYAJ ODASI SKANDALI

Hegseth’in eski basın sekreteri John Ullyot, bakanın tavırlarını "utanç verici bir performans sanatı" olarak niteledi.

Bakanlıkta profesyonel bir brifing yerine kendini tanıtma çabası içinde olduğu belirtilen Hegseth’in, televizyon programları için Pentagon’a 40 bin dolarlık bir makyaj stüdyosu kurmaya çalıştığı iddiaları da dosyada yer alıyor.

Saturday Night Live gibi programlarda "işlevsiz bir alkolik" olarak taklit edilmesi, Hegseth’in imajının ciddiyetini yitirdiğinin bir göstergesi olarak Trump ekibinde de kabul edilmeye başlandı.

ÖNÜNDE BÜYÜK SIVAN VAR

Hegseth’in önündeki en büyük sınav ise İran’daki bir kız okuluna düzenlenen ve 175 sivilin öldüğü saldırı.

Pentagon’un ön soruşturmasında ABD’nin sorumlu olduğu tespit edilirken, Hegseth’in Amerikan askerlerinin ölümlerini bir "halkla ilişkiler meselesi" gibi ele alması da hafızalarda yer etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in 31 Mart itibarıyla görevinden ayrılacağını ve yerine Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin'in göreve başlayacağını duyurdu.

The Telegraph, eğer savaş Trump’ın söz verdiği gibi "hızla ve zaferle" bitmezse, Trump’ın tıpkı Kristi Noem gibi Hegseth’i de bir gece operasyonuyla görevden alabileceğini öne sürdü.

Haberle İlgili Daha Fazlası