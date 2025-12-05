Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu 'uyuşturucu kullanma' suçlamasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sonrası Ela Rümeysa Cebeci kimdir, evli mi, kaç yaşında, nereli soruları kamuoyunca merak edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında spikerler Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı. Operasyonun duyulmasının ardından üç ismin de kimliği, kariyer geçmişleri ve gözaltı sürecine ilişkin detaylar kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasına girdi. Gözaltı işlemleri devam ederken Ela Rümeysa Cebeci’nin hayatı ve meslek geçmişi sosyal medyada yoğun şekilde araştırılıyor.



Ela Rümeysa Cebeci kimdir, evli mi, kaç yaşında, nereli? Gözaltına alınması ile gündemde!

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Gözaltı haberiyle gündeme gelen Ela Rümeysa Cebeci, medya sektöründe spikerlik ve sunuculuk yapıyor.

Kariyerine radyo programcılığıyla başlayan Cebeci, ilerleyen yıllarda televizyon haberciliğine yönelmiş ve Habertürk ile Show TV gibi kanallarda görev almıştır. Oyunculuk eğitimi bulunan ve bazı dizi projelerinde de yer alan Cebeci, aynı zamanda öğretim görevlisi olarak iletişim alanında dersler vermektedir.

ELA RÜMEYSA CEBECİ EVLİ Mİ?

Ela Rümeysa Cebeci’nin özel hayatına ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı. Kendisinin bekar olduğu belirtili,yor.

ELA RÜMEYSA CEBECİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

31 Mayıs 1988 doğumlu olan Ela Rümeysa Cebeci 37 yaşındadır. İstanbul’da dünyaya gelen Cebeci, eğitim hayatını da İstanbul'da tamamlamıştır.

ELA RÜMEYSA CEBECİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında Ela Rümeysa Cebeci, “uyuşturucu kullanma” suçlamasıyla gözaltına alındı. Aynı operasyon çerçevesinde spikerler Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu’nun da gözaltına alındığı aktarıldı.

