Çanakkale'de okulda ayağına bastığı arkadaşı tarafından dövülen ve 2 defa kalbi duran Murat Duha Yıldız'ın hayat mücadelesi Zonguldak'ta devam ediyor. Anne Çiğdem Yıldız, oğlunun son durumuyla ilgili "Bitkisel hayatta gibi. Allah'ım kimseyi evladıyla sınamasın. Çocuğumu öyle yatarken görmek içimi parçalıyor. Çünkü hiperaktif bir çocuktu." dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan akran zorbalığı, 14 yaşındaki Murat Duha Yıldız'ın hayatını kararttı. Geçen 25 Eylül'de meydana gelen olayda, iddiaya göre 'ayağına basma' tartışması yüzünden sınıf arkadaşı Y.C.'nin yumruklu saldırısına uğrayan Yıldız, kalbine aldığı darbe ve başını sıraya çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi.

Arkadaşının acımasızca darbettiği Murat yatağa mahkum edildi! Annesinden yürek yakan sözler

Yere düştükten sonra da tekmelenmeye devam edilen Yıldız'ın akciğer, karaciğer, pankreas ve dalağında kanamalar oluştu. Ambulansta ve acil serviste iki defa kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Murat, 35 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alındı. Yıldız'ın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi Fizik Tedavi servisinde tedavisi devam ediyor.

"OĞLUM KONUŞAMIYOR"

Dehşet anlarını anlatan acılı anne Çiğdem Yıldız şunları söyledi:

"Sınıfta okul ders zili çalınca sırasına geçerken benim oğlum arkadaşının ayağına basıyor. Bir hamlede çocuğuma vuruyor yere düşürüyor. Kafası masaya denk geliyor, beyin kanaması geçiriyor. Sonra yere düştüğü halde tekmelemeye devam ediyor. Akciğer, karaciğer, pankreas, dalak kanaması ve o halde kalbi de duruyor. Ambulans çağırıyorlar. Sonra tekrardan ikinci defa acilde de kalbi duruyor. 20 dakika geriye çevirmeye uğraşıyorlar çocuğumu. Sonra oradan ÇÖMÜ'ye geçtik. Orada yoğun bakımda yattı 35 gün. 35 günün ardından servise çıktı ama hala oğlum konuşamıyor"

"BİTKİSEL HAYATTA GİBİ"

Oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan anne Çiğdem Yıldız, Murat'ın karnına takılan PEG (beslenme tüpü) ile beslendiğini söyledi. Oğlunun eski hareketli günlerini özlediğini belirten acılı anne, "Bitkisel hayatta gibi. Karşı taraf tutuklandı ve ıslah evinde. Şu an fizikte yatıyoruz burada. İyi gidiyor. Konuşma yok. Hareket edemiyor. Tek uyuyup uyandığını görüyoruz. Allah'ım kimseyi evladıyla sınamasın gerçekten çok zor. Ki ben hala zor günler yaşıyorum. Ama çocuğumu öyle yatarken görmek içimi parçalıyor. Çünkü hiperaktif bir çocuktu. Yatmayı sevmeyen, uyumayı sevmeyen bir çocuktu. Bilmiyorum. Ama iyi olacak. İnanıyorum" diye konuştu.

"ÇOCUĞUNUZA NOTU DEĞİL, SAYGIYI SORUN"

Anne Yıldız, yaşanan vahşetin ardından velilere seslenerek şöyle konuştu:

"Veliler sürekli 'Çocuğumun dersi nasıl?' diye soruyor. Ben diyorum ki; dersten önce çocuklarınıza sevgiyi, saygıyı, karşısındaki insanı ezmemeyi öğretin. Benim okula gittiğimde ilk sorduğum soru 'Hocam Murat'ın saygısı, sevgisi yerinde mi?' olurdu. Allah kimseyi evladıyla sınamasın."

Olayın ardından saldırgan öğrenci Y.C. "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, okul müdürü ve iki müdür yardımcısının açığa alındığı öğrenildi.

