Dünya Kupası kura çekimi bugün! Türkiye dördüncü torbada
ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde yapılacak şampiyonaya katılmak için son altı biletten birini kapmak isteyen Türkiye, dördüncü torbada yer alıyor...
- Kura çekiminde 48 ülke yer alacak.
- 42 ülkenin vizeyi almasıyla birlikte, son altı ülke Avrupa ve kıtalararası play-off turundan belirlenmeyecek.
- A Millî Takımı, Play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşmiştir.
- Play-off yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026 tarihinde, final karşılaşmaları 31 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek.
- Şampiyona 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
- Kura çekiminde, Rio Ferdinand, Shaquille O’Neal, Tom Brady ve Wayne Gretzky gibi spor efsaneleri yer alacak.
ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi bugün ABD’nin başkenti Washington’da 20.00’de gerçekleştirilecek. Play-off turunda mücadele edecek A Millî Takım’ın FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılması hâlinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli olacak. İlk defa bu defa 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası’na şimdiye kadar 42 ülke vize aldı. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son altı ülkenin dördü Avrupa elemeleri play-off turundan, ikisi ise kıtalararası play-off etabından gelecek.
PLAY-OFF OYNAYACAĞIZ
Dünya Kupası için play-off’ta mücadele edecek A Millî Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta millîler, evinde Romanya’yı elemesi hâlinde turnuvaya katılabilmek için play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da yapılacak. Türkiye, play-off turunu geçmesi durumunda FIFA 2026 Dünya Kupası’nda dördüncü torbada yer alacak. Şampiyona, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
EFSANELER ÇEKECEK
FIFA Dünya Kupası şampiyonuna verilecek kupa, Washington’a ulaştı. Rio Ferdinand (futbolcu), Shaquille O’Neal (basketbolcu), Tom Brady (Amerikan futbolu oyuncusu) ve Wayne Gretzky (hokeyci) gibi sporun efsane isimleri, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın kura çekiminde sahne alacak.
1. torba
- Kanada
- Meksika
- ABD
- İspanya
- Arjantin
- Fransa
- İngiltere
- Brezilya
- Portekiz
- Hollanda
- Belçika
- Almanya
2. torba
- Hırvatistan
- Fas
- Kolombiya
- Uruguay
- İsviçre
- Japonya
- Senegal
- İran
- Güney Kore
- Ekvador
- Avusturya
- Avustralya
3. torba
- Norveç
- Panama
- Mısır
- Cezayir
- İskoçya
- Paraguay
- Tunus
- Fildişi Sahili
- Özbekistan
- Katar
- S. Arabistan
- Güney Afrika
4. torba
- Ürdün
- Yeşil Burun Adaları
- Gana
- Curaçao
- Haiti
- Yeni Zelanda
- Avrupa Play-Off A
- İtalya-Kuzey İrlanda /
- Galler-Bosna Hersek
- Avrupa Play-Off B
- Ukrayna-İsveç /
- Polonya-Arnavutluk
- Avrupa Play-Off C
- Türkiye-Romanya /
- Slovakya-Kosova
- Avrupa Play-Off D
- Danimarka-K. Makedonya / Çekya-İrlanda Cum.
- FIFA Kıtalararası
- Play-Off Turnuvası 1
- Y. Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo
- FIFA Kıtalararası
- Play-Off Turnuvası 2
- Bolivya-Surinam / Irak