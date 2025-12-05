ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde yapılacak şampiyonaya katılmak için son altı biletten birini kapmak isteyen Türkiye, dördüncü torbada yer alıyor...

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi bugün ABD’nin başkenti Washington’da 20.00’de gerçekleştirilecek. Play-off turunda mücadele edecek A Millî Takım’ın FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılması hâlinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli olacak. İlk defa bu defa 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası’na şimdiye kadar 42 ülke vize aldı. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son altı ülkenin dördü Avrupa elemeleri play-off turundan, ikisi ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

PLAY-OFF OYNAYACAĞIZ

Dünya Kupası için play-off’ta mücadele edecek A Millî Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta millîler, evinde Romanya’yı elemesi hâlinde turnuvaya katılabilmek için play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da yapılacak. Türkiye, play-off turunu geçmesi durumunda FIFA 2026 Dünya Kupası’nda dördüncü torbada yer alacak. Şampiyona, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

EFSANELER ÇEKECEK

FIFA Dünya Kupası şampiyonuna verilecek kupa, Washington’a ulaştı. Rio Ferdinand (futbolcu), Shaquille O’Neal (basketbolcu), Tom Brady (Amerikan futbolu oyuncusu) ve Wayne Gretzky (hokeyci) gibi sporun efsane isimleri, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın kura çekiminde sahne alacak.

1. torba

Kanada

Meksika

ABD

İspanya

Arjantin

Fransa

İngiltere

Brezilya

Portekiz

Hollanda

Belçika

Almanya

2. torba

Hırvatistan

Fas

Kolombiya

Uruguay

İsviçre

Japonya

Senegal

İran

Güney Kore

Ekvador

Avusturya

Avustralya

3. torba

Norveç

Panama

Mısır

Cezayir

İskoçya

Paraguay

Tunus

Fildişi Sahili

Özbekistan

Katar

S. Arabistan

Güney Afrika

4. torba

Ürdün

Yeşil Burun Adaları

Gana

Curaçao

Haiti

Yeni Zelanda

Avrupa Play-Off A

İtalya-Kuzey İrlanda /

Galler-Bosna Hersek

Avrupa Play-Off B

Ukrayna-İsveç /

Polonya-Arnavutluk

Avrupa Play-Off C

Türkiye-Romanya /

Slovakya-Kosova

Avrupa Play-Off D

Danimarka-K. Makedonya / Çekya-İrlanda Cum.

FIFA Kıtalararası

Play-Off Turnuvası 1

Y. Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo

FIFA Kıtalararası

Play-Off Turnuvası 2

Bolivya-Surinam / Irak

