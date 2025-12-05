Galatasaray'ın Ağustos 2024'te 18 milyon euro bonservis karşılığında Championship ekibi Norwich City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'nın, geçmiş transferiyle ilgili mahkemeye başvuru yapıldı. Oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 5'ini kazanan menajer, ikinci hamlesinde başarısız olsa da, temyiz başvurusu yaptı.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren, son olarak Fenerbahçe-Galatasaray maçında 90 dakika sahada kalan Gabriel Sara, geçmiş transferleriyle gündeme geldi.

MENAJER KAZANDI DAVAYI KAZANDI

UOL Esporte'de yer alan habere göre; Sao Paulo, 2022 yılında Sara'yı 10,5 milyon euro bedelle Norwich City'ye gönderdi. Scout Orlando Gonçalves, transferin ardından Brezilyalı futbolcuyu Sao Paulo'ya getiren kişi olduğunu iddia edip, yasal işlem başlattı. Gonçalves'in mahmemeye sunduğu 2013 tarihli kulüp içi belgede, dönemin başkanı Juvenal Juvencio'nun, kendisine (menajer) oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 5'ini verdiği ifadesi yer alıyordu. Gonçalves, davayı kazandı. Sau Paulo, yüzde 5'lik payı temmuz ayında menajere ödedi.

Gabriel Sara'nın Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

GALATASARAY'A TRANSFER SONRASI İKİNCİ DAVA

Norwich City, 2024 yılında Sara'yı Galatasaray'a gönderdi ve Sao Paulo da bu transferden yaklaşık 10 milyon real (1,6 milyon euro) gelir elde etti. Kasım ayında menajer Orlando Gonçalves, yine 2013 tarihli belgeye dayanarak, Sao Paulo'ya dava açtı. Gonçalves, kulübün Sara'nın satışından elde ettiği gelirin bir kısmını talep etti. Ancak bu defa istediği sonucu alamadı.

Sara'nın piyasa değeri 22 milyon euro

TEMYİZ BAŞVURUSU

Dava, geçen hafta Sao Paulo Adalet Divanı'ndan görüldü. Menajer Gonçalves'in, 'aynı hak için iki defa ödeme almaya çalıştığı' kararı verildi. Buna rağmen Gonçalves, temyiz başvurusunda bulundu. Menajer, temyize sunduğu belgede, Sao Paulo'nun Sara'nın transferlerinden gelir elde ettiği tüm transferlerinde hak sahibi olduğunu iddia etti.

19 MAÇTA BİR GOL, İKİ ASİST

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, bu sezon sarı-kırmızılılarda 19 maça çıktı ve bir gol, iki asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası