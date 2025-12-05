İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen heykelle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde sergi alanında yer alan heykel hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan inceleme başlatıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucu, heykeli yaptığı ve sergilediği belirlenen M.K. (45) ile A.E.I. (34) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

OKTAY SARAL: DEĞERLERİMİZE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da skandal heykele tepki gösterdi. Saral, "Bu soytarılığa artık bir “dur” denilmelidir! İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda sözde “sanat” adı altında sergilenen, Müslümanları hedef alan o çirkin heykel; bir sanat eseri değil, toplumsal değerlerimize yapılmış düpedüz bir saldırıdır.

Daha önce de benzer provokasyonlara imza atan Murat Katfar’ın, bu kez sarıklı Müslümanları idam sehpasında göstermeye kalkması; nefret suçudur, aşağılamadır ve toplumun inançlarına karşı açık bir saygısızlıktır. Sanat, kimseyi hedef göstermez. Sanat, bir topluluğu aşağılayıp toplumda kin ve nefreti körüklemez.

Bu hadsizliğin bir fuar alanında, üstelik kamuya açık bir etkinlikte sergilenebilmiş olması büyük bir skandaldır. Toplumun inançlarına saldırarak prim yapmaya çalışanlara, bu millet asla geçit vermez!" ifadelerini kullandı.

