Her sene milyonlarca kişinin merakla beklediği "Bugün mühendisler günü mü" sorusu yeniden gündeme geldi. Mühendislerin bu anlamlı günü, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Bugün mühendisler günü mü? sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Hayatın her alanında çeşitli rol üstlenen mühendisler için bugünün önemli bir gün olup olmadığı araştırılıypr. İşte merak edilen tüm detaylar...

BUGÜN MÜHENDİSLER GÜNÜ MÜ?

5 Aralık Cuma günü "Mühendisler Günü" olduğuna dair sosyal medyada iddialar atılmıştır. Ancak resmi ya da uluslararası anlamda bugün Mühendisler Günü değildir.

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Mühendislik Günü 4 Mart'ta kutlanmaktadır. Bu tarih uluslararası alanda kabul görmüştür.

UNESCO tarafından ilan edilen bu özel gün, sürdürebilir kalkınma ve mühendisliğin toplumsal etkisine dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor.

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

“Hayatı kolaylaştıran tüm çözümleriniz için teşekkürler. Mühendisler Günü kutlu olsun!”

“Üreten, geliştiren ve geleceği inşa eden tüm mühendislerin günü kutlu olsun.”

“Bilimin ışığında yol alan mühendislerimize saygıyla. Mühendisler Günü kutlu olsun.”

“Akıl ve emekle dünyayı daha yaşanır kılan tüm mühendislerin günü kutlu olsun.”

“Her proje bir umut, her mühendis bir gelecektir. Mühendisler Günü kutlu olsun.”

