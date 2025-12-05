90 dakikada tek şut atılmayan maç için operasyon: Kulüp sahibi, başkanlar, antrenörler gözaltında
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan ve 'tek şut dahi atılmayan maç' olarak hafızalarda yer eden Ankaraspor – Nazilli Belediyespor karşılaşması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturmasında yer aldı. Ev sahibi kulübün sahibi, iki takımın başkanları ve antrenörleri gözaltına alındı.
- 28 Nisan 2024 tarihindeki skandal maçta iki takım da tek şut çekmemiş, yalnızca iki korner kullanmıştı.
- Hakem, maç boyunca kartına başvurmamıştı.
- Gözaltına alınan kişiler arasında Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Nazilli Belediyespor başkanı Şahin Kaya bulunuyor.
- Ayrıca iki antrenör de gözaltına alındı.
Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında 20 ay önce oynanan skandal maçın yankıları sürüyor. Şut çekilmeden biten müsabakayla ilgili başlatılan bahis soruşturmasında kulüp sahibi, başkanlar ve antrenörlerin gözaltına alınmasına karar verildi.
MAÇ SONUCUNU ETKİLEMEYE YÖNELİK TESPİTLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimleri ve gözaltı nedenlerini kamuoyuyla paylaştı.
28 Nisan 2024 tarihinde oynanan karşılaşmaya yönelik 'maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler' sonucu 5 kişinin yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı belirtildi.
Söz konusu maçla ilgili gözaltına alınan kişiler şöyle:
-Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan
-Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu
-Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya
-İki antrenör
ŞUT YOK, KART YOK
Söz konusu maçta, 90 dakika boyunca iki takımın da şut çekememesi ve sadece iki korner atışının kullanılması çok konuşulmuştu. Ayrıca hakem, maç boyu kartına başvurmamıştı.
NAZİLLİ LİGDE KALDI, ZONGULDAK KÜME DÜŞTÜ
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alınan 0-0’lık sonuçla Ankara ekibi, play-off oynamayı garantilemiş ve Nazilli Belediyespor’un ligde kalması kesinleşmiş, Zonguldak Kömürspor ise küme düşmüştü.