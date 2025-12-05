Gaziantep’te bisikletiyle aniden yola çıkan 10 yaşındaki Muhammed Çiloğlu, kuzeninin kullandığı tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi kırsal Akçagöze Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bisikletiyle bir anda yola fırlayan 10 yaşındaki Muhammed Çiloğlu, kuzeni B.Ç.'nin kullandığı tırın altında kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın altında kalarak ağır yaralanan Muhammed Çiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, kırsal Akçagöze Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tır sürücüsü B.Ç.'nin gözaltına alındığı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



