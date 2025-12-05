İzmir'in önde gelen firmalarından 89 yıllık zeytinyağı üreticisi Marbil Yağ ve Selesta Kozmetik konkordato ilan etti. Mahkeme her iki şirkete de 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Türkiye'de konkordato ilan eden firmalara yenileri eklendi. İçinde bulunduğu darboğaz nedeniyle 2 firma mahkemeye başvurdu.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren köklü şirketlerden Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Selesta Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme, iki firma için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

İLK DURUŞMA 26 ŞUBAT

İlk duruşmanın tarihi 26 Şubat 2026 olarak belirlendi. Bu süreçte firmaların mali yapısının korunması, alacaklılarla ilişkilerin düzenlenmesi ve sürecin şeffaf ilerlemesi için geçici komiser heyeti görevlendirildi.

İTİRAZ HAKKI 7 GÜN

Alacaklıların konkordato talebine ilişkin itirazlarını 7 gün içinde mahkemeye iletmeleri gerekiyor. Bu süre içinde yapılacak başvurular, konkordato sürecinin seyrinde belirleyici rol oynayacak.

